Mening | Quote in Mezza is een uiting van een vrouwonvriendelijke cultuur

Column Kinder­trans­por­ten uit Vught: het blijft echt onvoorstel­baar

Onze oudste kleinzoon Eise is 13 jaar, net als Samuel de Beer, Abraham van Bever en Machiel Denneboom. Elin heeft onlangs haar elfde verjaardag gevierd en is nu even oud als Flora à Cohen, Kläre Kaufmann en Betsy de Koning. En Rijk is bijna zes, nu nog vijf, net als Leo van Coeverden, Barend Koe en André Zurel. Maar deze leeftijdgenoten van onze kleinkinderen staan op het Monument van de weggevoerde Joodse kinderen op het terrein van Nationaal Monument Kamp Vught. Ze zijn vergast door de nazi’s terwijl ook zij ouders en grootouders hadden die zielsveel van hen hielden. En die veelal ook zelf als vee zijn afgevoerd en vernietigd.