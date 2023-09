Mening | Samen gaan we feestend ten onder

Column Tijdens de minister­raad mogen alle ministers de kleine baby even vasthouden

Dat een minister een baby krijgt is mooi. Dat het er een hele dag over ging, over haar baby, is wat overdreven. Vrouwen doen dat nou eenmaal weleens, baby’s krijgen. En daar moeten ze een paar maanden vrij voor krijgen. Dat houdt niet over, qua tijd, maar soit. Misschien kan ze dat eens aankaarten, tussen het kolven in de bezemkast van het kantoor door.