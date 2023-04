Mening | Tadic tuimelde naar de grasmat, alsof hij door een rat was gebeten

Jouw mening Stelling | Ben spaarzaam met water alsof het altijd kurkdroog is

Drinkwaterbedrijven hebben de noodklok geluid: als er niets gebeurt is er in 2030 een tekort aan drinkwater in heel Nederland. Het RIVM stelt na nieuw onderzoek dat snelle actie nodig is om een tekort aan drinkwater in de toekomst te voorkomen.