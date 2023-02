Mening | ‘Tony, rondom jouw heiligdom komen juist veel mensen samen’

Lezersbrieven Dit is diplomatie van de koude grond

Stel dat je een ballon hebt die vanaf de aarde bestuurbaar is. Als dat ding om een of andere reden niet meer luistert naar jouw bevelen, dan maak je dat toch bekend. Zeker als het ding een weg zoekt over een ander land [BD 4 februari; ‘China is op alle fronten bezig om aan informatie te komen’]. En helemaal als er tussen jouw land en het andere een oceaan ligt, dus als het niet sinds gisteren is dat dat ding niet meer luistert. En dan ga je toch niet zitten afwachten tot dat andere land jouw ‘weerballon’ in de gaten krijgt. Dit is diplomatie van de koude grond. En de rest van de wereld moet jou maar op je (in dit geval) bruine ogen geloven.