Mening | Vanwaar toch telkens die verontwaardiging?

Jouw mening Stelling | De overheid moet concrete maatrege­len treffen om het overmatig telefoonge­bruik onder jongeren aan te pakken

Via een open brief aan minister Kuipers van Volksgezondheid deelde een bezorgde ouder uit Kaatsheuvel op de opiniepagina van zaterdag 3 juni zijn zorgen over het welzijn van onze jeugd: ‘Een verontrustend aantal jongeren houdt zich obsessief bezig met het staren naar hun telefoons en is verslaafd aan apps zoals TikTok en andere sociale media. Het beïnvloedt hun emotionele welzijn en schoolprestaties’.