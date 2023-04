Mening | Veel stemgerechtigde Nederlanders lijden aan het Stockholmsyndroom

Jouw mening Stelling | Wopke Hoekstra moet per direct opstappen als leider van het CDA

Vrijdagavond hebben verschillende provinciale CDA-partijbonzen in verhulde termen hun twijfel uitgesproken over het leiderschap van Wopke Hoekstra. De christendemocraten kregen bij de verkiezingen vorige week opnieuw een enorme dreun te verwerken. Jongerentak CDJA twijfelt openlijk over de geschiktheid van Hoekstra, terwijl door CDA’ers in het kabinet en in de Tweede Kamerfractie juist benadrukken dat een leiderschapswissel niets oplost. Hoekstra zelf vindt zijn positie ‘houdbaar’.