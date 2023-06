Mening | Vuil verbranden doen ze in Nederland heel slim, maar om daar nu een etiket ‘duurzaam’ aan te hangen....

Column De oorlog liet een niet op te poetsen dofheid achter

Het is een notariskast, of een pastoorskast. Een beetje onhandig wel, want de lade onderin is log en zwaar, en de grote sleutel waarmee de deuren sluiten, loopt nooit helemaal lekker. Maar hij is me dierbaar, ook al zit er hier en daar een barst, is er een sierlijstje weg, en ontdekte ik onlangs dat er decennia geleden een muis heeft genesteld onder de kap, toen er bij het afstoffen weer een stukje afbrak en er krantensnippers uit 1953 tevoorschijn kwamen.