Met de fiets naar het werk, alsof we daar tijd voor hebben!

17 maart Voetbal is beleving, realiseerde ik me deze week weer in het Frans Heesen Stadion. Ik was aan de late kant, en zag bij binnenkomst mijn vader en zijn kameraad zo snel niet zitten. Wel spotte ik een oom en tante van me, die sinds hun zoon tot de Osse selectie is gaan behoren trouw zijn spel volgen vanaf de tribune. Ik voegde me gemoedelijk bij hen.