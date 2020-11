Met de geest van Van Gogh hebben die zeven torens helemaal niks te maken

opinie Waar is de menselijke factor in ons zorgstel­sel?

11 november Ik werk bijna 30 jaren in de geestelijke gezondheidszorg, momenteel voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Ik ben echt blij met het toenemend aantal kritische artikelen in het Brabants Dagblad, die vooral gaan over de negatieve gevolgen van de marktwerking in de zorg [BD 22 oktober; ‘Laat zorgvrager niet de dupe worden van grote zorgwinsten’]. Ik kan wekelijks voorbeelden geven waaruit blijkt dat deze marktwerking negatief en daardoor kostenverhogend werkt. Zo ook in het volgende voorbeeld.