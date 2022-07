‘Met de kennis van nu’ liegt ook de Rabobank over het eigen verleden

Jazeker, dat was een van de meest vermaarde struikelaars uit de Nederlandse politiek, Jan Peter Balkenende. Hij steunde in 2003 de Amerikaanse inval in Irak. Bij een Kamerdebat in 2010 vroeg Femke Halsema (ja, die was er toen ook al) hoe de premier daar nu over dacht. Nou anders, ‘met de kennis van nu’. In diezelfde dagen verwees hij vol bewondering naar de Vereenigde Oostindische Compagnie. Hij vergat daarbij helaas even dat die VOC’ers ‘met de kennis van nu’ meedogenloze slavenhandelaren waren.