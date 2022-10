‘Met zo'n riant vermogen hadden betere keuzes Willem II in eredivisie kunnen houden’

COLUMN In Boekel zijn ze terecht kwaad, maar hebben zij daar ook in alles gelijk?

De kop boven het grote artikel in de zaterdagkrant was helder: ‘De Randstad snapt niet wat óns bezighoudt’. Het is de kernachtige samenvatting van de woede in het ‘boerendorp Boekel’, waar de actuele kloof tussen de stad en het platteland ten volle wordt gevoeld. Bijvoorbeeld omdat Arriva buslijn 155 heeft opgeheven, dagelijks symbool van ergerlijke achterstelling.

24 oktober