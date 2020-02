Mijn eigen Brexit: was Dover ooit wel echt EU geweest?

COLUMN Hét moment waarop tot de stadions het besef doordrong hóe boosaardig racisme is

1 februari Ootmoedig klonk het, zo berouwvol als FC Den Bosch donderdagavond de schuld op zich nam voor de racistische uitingen vanuit de aanhang, inmiddels elf weken geleden. In schril contrast daarmee stond de spierballentaal van Gert Veurink, politieman in Oost-Nederland. In zijn vrije tijd crimefighter in het profvoetbal.