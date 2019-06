Mijn verhaal zou alleen maar meer ellende veroorzaken. Moesten we het publiceren?

Nee. Ik ga het niet doen. Het is eeuwig zonde, want het verhaal is verbluffend, maar ellende is er genoeg geweest. Voor de slachtoffers, maar ook voor degene die verantwoordelijk was voor de lange reeks autobranden. Nog steeds wordt hij er op aangesproken in de stad, 35 jaar na dato. Nee, u zult niet lezen wat er omging in het hoofd van de man die, samen met zijn vriend, tientallen auto’s in brand stak.