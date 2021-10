Mikkers en Powell samen op de foto: hoe ijdel kun je zijn?



ColumnAls je jezelf enigszins bekend of zelfs beroemd acht, moet je de kans niet laten glippen om wat aanvullende roem te vergaren via een vermaard sterfgeval. Daarom is het in de rouwadvertenties altijd dringen voor Bekende Nederlanders in de B- en C-categorie en ander luidruchtig volk.