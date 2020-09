Minister, houd de kat niet langer aan het lijntje

Column Verdoeze­lend taalge­bruik om ons te laten indommelen

24 augustus In de verontrustende serie in de krant over de giftreinen die door Brabant denderen, staan weer fascinerende voorbeelden van verdoezelend taalgebruik. Zalvende woorden met als doel ons te laten indommelen zodat wij te slaperig worden om de werkelijkheid nog scherp te zien.