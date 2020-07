Minister Slob schrijft als Arie een brief aan alle leerlingen van groep 8

ColumnDe vraag is of onze kleinzoon Eise nu gewoon Arie mag zeggen tegen de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Want het staat in al zijn eenvoud onder de brief die Eise van hem kreeg, ‘Arie Slob’. Met een bescheiden handtekening, niet de grote krassen van de ontembare ego’s.