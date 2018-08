Misbruik... het gaat maar door

OPINIE 'Druppel op gloeiende plaat' vaak reden om iets niet te doen

25 augustus Er zijn allerlei dagen dat liefhebbers van troostrijk nieuws niet geheel en al aan hun trekken komen. Steeds blijft het wachten op koppen als: 'Wielewaal terug in Brabant', 'Zeespiegel daalt' of 'Trump treedt af na vijfduizendste leugen'. Daarom was onze voorpagina van woensdag zo verkwikkend: 'Elke dag in de spits 290 vrachtwagens minder'. Met erboven zelfs in blauwe letters, de meest positieve kleur: 'Geen druppel op een gloeiende plaat maar bemoedigend begin'. Al heel lang ben ik een verwoed krantenlezer. Maar dit is denk ik de eerste keer dat de krant meldt dat iets GEEN druppel is op een gloeiende plaat. Er zijn in al die jaren zoveel druppels op gloeiende platen voorbijgekomen, dat ze samen inmiddels een ware hoosbui vormen. Die druppel op de gloeiende plaat is een van de meest neerslachtige uitdrukkingen in ons taalgebied. Van allerlei leuke iniatieven of verfrissende ideeën komt niets terecht, want ja, 'een druppel op de gloeiende plaat'. Je kunt er beter ook maar niet aan beginnen, het is immers toch maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar laten wij dit vraagstuk eens proefondervindelijk benaderen. Als je een druppel water op een hete bakplaat laat vallen, begint die druppel heel nijdig te sissen voor hij verdampt. Dat leert ons dat een druppel op een gloeiende plaat niet berust in zijn kortstondig lot, maar er juist heel erg kwaad over is. Door alle sjagrijn en gekreun in de samenleving heeft de druppel op de gloeiende plaat een veel te negatieve klank gekregen. Vooral ook omdat bijna niemand het zelf eens een keer in de keuken uitprobeert. De druppel op de gloeiende plaat is zo een populaire smoes geworden om iets, goddank, niet te hoeven doen. Nog weer even een druppel water op de hete bakplaat: wéér sist hij opstandig. Gelukkig.