Moest-tuin

BD De blunder van verkenner Ollogren: als de waarheid te zichtbaar wordt, wordt hij ondraag­lijk

6:00 Het was een toevalstreffer, zegt ANP-fotograaf Bart Maat die de inmiddels beruchte foto van verkenner Kajsa Ollongren maakte. Hij zag pas bij het versturen van zijn foto's dat de tekst onder de arm van de D66-politica leesbaar was. Het gevolg is bekend: het Binnenhof ontstak collectief in woede omdat uit de papieren bleek dat was gesproken (of gedacht) over het wegpromoveren van Kamerlid Pieter Omzicht, de politieke horzel uit de toeslagenaffaire.