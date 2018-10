Moet je je over alles in de wereld gelijkmatig opwinden?

Onder stoom en kokend water een nieuwe zaterdag­krant maken

6 oktober Pfiew, druk is het. Onder stoom en kokend water (waarom gunnen we onszelf toch altijd zo weinig tijd?) zijn we een nieuwe zaterdagkrant in elkaar aan het timmeren. We halen hier en daar wat weg, leggen er liefst 24 pagina’s bij en daarmee kunnen we ons weekendpakket uitbreiden met twee katernen. Vanaf volgende week ploft voortaan ook het katern ‘Zo’ op de mat. En nóg een katern dat simpelweg Z heet. De Z van zaterdag en zondag.