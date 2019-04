Moeten de Britten nu met de billen bloot?

In het Verenigd Koninkrijk (VK) is zowel privé als op het werk grote verdeeldheid ontstaan over de brexit, zodat het omwille van de lieve vrede tot een taboeonderwerp geworden is. Daarom lijkt, ongeacht of de brexit er komt, een Britse bijltjesdag de komende tijd onafwendbaar. Ook voor landverraad is de doodstraf al afgeschaft, maar ik neem voor de grootste boosdoeners in dit nationale drama graag genoegen met een strontkar of een schandpaal op Trafalgar Square.