Molukse gemeenschap Waalwijk verdient eeuwige grafrechten

opinie Provincie: zorg voor gezond water in Brabant!

17 september Elke zomer wordt er gewaarschuwd voor blauwalgen in zwemplassen, die voor het publiek moeten worden gesloten. Een belangrijke oorzaak van blauwalgenbloei is warm weer in combinatie met vervuiling door mest. En dat is niet alleen een probleem voor zwemwater. Er ligt een belangrijke taak voor de provincie.