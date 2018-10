Na Arjen Lubach wil ook Statenlid Joep van Meel xtc uit de illegaliteit: ‘Laten we dat na serieus onderzoek overwegen’

Het tv-programma ‘Zondag met ­Lubach’ schonk begin deze week ruimschoots aandacht aan de problemen die we in Nederland en zeker in Brabant ervaren rondom het consumeren en produceren van xtc. Brabant kent een rijke uitgaansscene met vele discotheken, festivals en top DJ’s. Het gebruik van genotsmiddelen is al lang niet meer voorbehouden aan een enkele gabber op een underground feest, maar vindt in alle lagen van de bevolking plaats. Mensen die geloven in een wereld zonder genotsmiddelen hebben geen enkel realiteitsbesef. In 2016 heeft de VN op het UNGASS- congres het failliet van ‘the war on drugs’ uitgesproken. Op dit moment wordt er echter circa 60 procent van de capaciteit van justitie voor deze strijd ingezet. Gelukkig zet de overheid nu een eerste stap met het aangekondigde experiment met het legaal telen van cannabis. Als deze legalisering volledig wordt doorgevoerd komt er veel meer politiecapaciteit vrij om zich te richten op de georganiseerde criminaliteit en andere zware delicten.