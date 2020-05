Na ieder onderzoek is er weer nieuw onderzoek nodig

Column Hoe spel je de nieuwe samenle­ving?

5 mei Voor de trouwe krantenlezer en televisiekijker lijken werkelijk alle aspecten van de coronacrisis nu wel uit en te na behandeld. Maar toch is één aspect onbegrijpelijkerwijs onderbelicht gebleven: wat is de juiste spelling van de maatschappij waarin wij op ander halve meter afstand van elkander moeten gaan leven? Is het anderhalvemeter maatschappij? Of anderhalve metermaatschappij? Of wellicht anderhalve meter maatschappij?