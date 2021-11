BD Waarom u niet altijd met uw naam in de krant wilt (maar wij hem toch graag willen weten)

Het is met afstand het meest irritante bijzinnetje dat af en toe in de krant of op de site opduikt: ‘zegt een man/vrouw die niet met zijn/haar naam in de krant wil’. Toen ik een kwart eeuw geleden als stadsverslaggever in Nijmegen begon, had ik al last van dat fenomeen. Was ik met mijn blocknootje in de aanslag op iemand afgestapt die een heel verhaal had verteld. ‘En mag ik vragen hoe u heet?’ was dan uiteindelijk de laatste vraag. Afgaande op de blik die dan soms volgde, was dat een uiterst oneerbaar verzoek.

31 oktober