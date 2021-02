Na kleine opkikker slaat eenzaamheid harder toe

Column tHans Gemeente Maashorst? Tijd voor een frisse duik in de sneeuw

13 februari Guus Meeuwis was een van de eersten die ik van de week met zijn snufferd in de sneeuw zag duiken in het kader van de zogeheten Snow Challenge. Vele Brabo’s volgden, je moet toch iets als carnaval niet doorgaat.