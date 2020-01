Na klimaatflop moet nu de wereldburger opstaan

Wat in 1995 in Berlijn startte als een baanbrekend initiatief, is uitgemond in een falen van historische proporties. De 25ste klimaattop (COP, hetgeen voor Conference of Parties staat) in Madrid is de zoveelste schakel in een keten die dieptepunt na dieptepunt aaneenrijgt in het gemeenschappelijk, georkestreerd aanpakken van wereldwijde klimaatverandering en de gevolgen er van.