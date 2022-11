Na ‘Operation Eyelid’ zie ik eruit als het buitenechtelijk kind van David Bowie en Kung Fu Panda

Column Een onbekend rotgevoel is het, het gevoel financiële tegenval­lers niet te kunnen veroorlo­ven

Een kilo gehakt kost een tientje, op een paar cent na. De dokter had de komende drie weken geen tijd voor me, bleek uit de online agenda waarin ik zelf een afspraak moest inplannen. Deze winter schijn ik niet te kunnen autorijden, want dan is er volgens de laatste berichten geen diesel meer. De kinderopvang wordt ook onbetaalbaar, om van de energierekening nog maar niet te spreken. De vooruitzichten zijn git- en gitzwart.

4 november