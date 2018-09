Naar de kermis, maar hoelang nog?

Ze moeten André Hazes vaker laten zingen in de PI in Vught

14 september Iedereen heeft wel een wens. Een wereldreis maken, doorbreken bij Ajax of een keer ­zingen in de best beveiligde gevangenis van het land, zoals André Hazes Junior. En aangezien ze in Vught niet áltijd zo streng zijn, trad hij afgelopen dinsdag twee keer op in de PI. Honderd boeven per keer. Zonder camera’s, zonder pers.