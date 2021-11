Naar de prikkerij als een kwetsbare oudere: wat tref ik daar aan?

Zo bleken wij door de jaarlijkse griepprik thuiswonende ouderen te zijn. Sindsdien let ik scherp op onze soort. Vooral de virologen op de televisie houden ons goed in de gaten. Maar wij, de thuiswonende ouderen, komen zelden zelf op de televisie. Met ons is eigenlijk niets aan de hand dat valt onder de huidige normen van nieuwswaardigheid. Bij de televisie zijn ze altijd op zoek naar rollators of naar een lieve oude dame die moeite heeft met haar appeltaart. Maar als ik om me heen kijk zijn veel thuiswonende ouderen nog kwiek, goedlachs en ook goed ter been. In de rij voor de griepprik tref ik een opvallend monter gezelschap, dat zich allerlei grapjes veroorlooft over de veronderstelde aftakeling, ‘ik hark nog zonder bril’.