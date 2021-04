Naar een nieuwe landbouw: de boer als laborant

Drie belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van de agrarische sector zijn: schaalvergroting, specialisatie en rationalisatie waardoor de productie is verhoogd en versneld. De landbouw is op steeds industriëlere wijze gaan produceren. De gevolgen zijn dat enerzijds de export is verhoogd en de prijzen naar verhouding niet zijn gestegen, maar anderzijds dat de problemen van afval, milieuvervuiling, ziektes, rampen zoals stalbranden en de afname van biodiversiteit sterk zijn toegenomen. Minister Braks nam het mestprobleem serieus en voerde in 1984 een interimwet in voor beperkingen van varkens- en pluimveehouderijen. Minister Brinkhorst steunde later Europese voorstellen voor hervorming van de landbouw in 2002, met meer aandacht voor milieu en dierenwelzijn.