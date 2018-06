Nagenieten van de abonneedag

Column Elke bult op een arm kinder­hoofd­je moet vermeden worden

14 juni In de zorgeloze dagen dat wij, heel vroeger dus, soepel over slootjes sprongen en in bomen klommen, was er toen eigenlijk wel een commissie die onze maximale valhoogte in de gaten hield? En die ook nauwgezet lette op 'losliggende onderdelen'?