Natuur in de uitverkoop

Terwijl een goed deel van Nederland van de vakantie genoot en de politiek midden in haar zomerreces zat, was er een opmerkelijk bericht in een aantal media te lezen: ABP, het pensioenfonds voor overheids- en onderwijspersoneel, bracht naar buiten dat het via pensioenuitvoerder APG eigenaar was geworden van het bedrijf VIA Outlets. VIA Outlets exploiteert in negen Europese landen elf outletcenters, die meer dan 1.100 winkels herbergen. APG was reeds voor de helft eigenaar van het bedrijf en zag, aldus een woordvoerder, een goed instapmoment om volledig eigenaarschap in handen te krijgen. Met korting, welteverstaan, als een heus buitenkansje. ‘De consument blijft graag naar outlets gaan of misschien wel juist nu’, zo luidde de toelichting.