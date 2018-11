Natuurlijk evenwicht op aarde komt er niet, is er nooit geweest

Die eeuwige, ergernis­wek­ken­de vouten. Kan de redactie dan echt niet spellen?

17 november Het moet, stel ik me zo voor, ongelofelijk haastwerk geweest zijn, in het holst van de nacht. Nét op tijd zal het voorpaginaverhaal naar de drukkerij zijn gegaan, waar een haastige zetter de letters in lood goot en de pers stampend op gang kwam. Dit is wat er de volgende ochtend op de historische voorpagina stond: Vanforgen vroeg, op maandag 21 jeli 1969, heeft Neil Armstrong de eerste stappen op de maan gezet.