Nederland moet toleranter? Wat een regelzucht. Kun je dat wel regelen via wet?

Wat nou privacy? Hoe lelijker de foto's, hoe beter

6:35 Een troost voor alle eindexamenleerlingen die vandaag gebeld worden met vervelend nieuws: naar mijn diploma heeft niemand me óóit nog gevraagd. Maar wat was ik nerveus, achttien jaar geleden. Tussen drie en vier zouden ze bellen. Mijn ­zenuwachtige gedrentel in de huiskamer sloeg eigenlijk nergens op want de examens waren goed gegaan, maar toch kon ik er niet mee stoppen. Gelukkig ging al snel de telefoon.