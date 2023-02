Nederland moet zo snel mogelijk de dienstplicht opnieuw invoeren

Opinie | Krapte is kiezen. Niet alleen nu, vooral straks

Wijlen premier en vakbondsleider Wim Kok deed ooit de uitspraak: ‘Mijn belangrijkste zorg is waar Nederland over 50 jaar zijn brood mee verdient’. Die zorg is er nog steeds en houdt verband met een nieuwe zorg: wie gaat het werk doen dat we straks moeten verrichten?

3 februari