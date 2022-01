Niemand die voor je klapt als je het toestel veilig aan de grond zet

column Prinsessen­par­tij­tje

Ik vraag me al de hele week af wie ‘de bronnen’ zijn die aan De Telegraaf hebben gelekt over het ‘uit de hand gelopen’ verjaardagsfeestje van Amalia. Was het misschien een humorloos hertoginnetje wier dochter niet was uitgenodigd voor het prinsessenpartijtje?

19 december