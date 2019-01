Niet lacherig doen over de speciale eekhoornbrug

opinie Wel eens een vis zien boomklim­men?

15 januari Hierbij reageer ik op een artikel in het BD van donderdag 3 januari over onvoldoende begeleiding voor kinderen die speciale zorg nodig hebben in het basisonderwijs. Als het niet zo triest voor woorden was, zouden we er misschien om kunnen lachen. Ik zou hier de hele krant met voorbeelden en leed achter de voordeuren kunnen vullen, maar licht er slechts een tipje uit.