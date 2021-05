Niet meer slapen tot de herfstvakantie

‘De naam Berend de Vries telt niet voor niets nuldertien letters’

1 mei TILBURG - Tuurlijk, Berend. Utrecht is ook mooi. Prima werkplek. Veel te doen ook, zeker voor een onvermoeibare bergopfietser als jij. Maar je gaat er niet wonen. Er zijn grenzen. Home is where the heart is. En je hart klopt onmiskenbaar hier.