Niet reanimeren: maar hoe kun je iemand laten liggen?

Vanaf een pasfoto kijkt ons mam me een tikkie chagrijnig aan. Maar och, wie staat er wél goed op een rijbewijs of paspoort sinds lachen verboden is in het hokje van de fotograaf? Of op een reanimeer-mij-nietpenning, zoals in dit geval. Want boven het hoofd van mijn moeder – zestig jaar is ze pas – staat in rode kapitalen REANIMEER MIJ NIET. En dan daaronder, keurig in het vakje, haar handtekening.