Niet voetballen tegen deze moordenaar: nobel!

Onze camera heeft u herkend. Als sanctie wordt u morgen zeven uur lang geblok­keerd op internet.

9 juni Mijnheer Van Houtert, uit onze camerabeelden blijkt dat u op 5 juni om 14.07 uur door rood licht bent gelopen. Bijgevoegde scan van onze gezichtsherkenende camera toont dat aan. Wij classificeren dat als een licht vergrijp als bedoeld in artikel 3 sub 7b uit het Convenant van Staatsburgerschap. Aangezien het gaat om de derde lichte overtreding in twaalf maanden valt de sanctie in categorie B. De maatregel bestaat eruit dat u vanaf morgen 9 juni 10.00 uur zeven uur lang geblokkeerd bent op internet. Van uw account zal bovendien een boete van 70 euro worden afgeschreven. Dit bericht is automatisch gegenereerd, u kunt er niet over corresponderen.