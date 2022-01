opinie Waarom de lockdown mij amper raakt

Nu de lockdown grotendeels is opgeheven, enkele belangrijke tips voor als de samenleving nog eens op slot gaat. De corona-ellende maakte ons allemaal moedeloos. Nou, bijna allemaal. Ik, nota bene zzp’er in de cultuursector, had nergens last van. Ik doorstond het moeiteloos met de troostende ervaring: de middelbare school het ik overleefd, dan zal dit ook wel lukken.

