‘Ton Duquesnoy laat een muzikaal monument voor ’n generatie na’

18 september Hey, hey, my my, rock ’n roll can never die, zong Neil Young. Een lied op het lijf geschreven van Ton Duquesnoy, grondlegger van de nu al legendarische Waalwijkse sixties-band The Shakin’Arrows. Ton wordt vandaag gecremeerd. Hij is 76 geworden.