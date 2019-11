Nodeloos op slot door de stikstofcrisis

Al bijna een half jaar laat de stikstofcrisis ons land stilstaan. In het Brabants Dagblad van vrijdag 25 oktober jongstleden is te lezen dat de bouw van een nieuwe binnensportaccommodatie in Zaltbommel is stilgelegd vanwege de stikstofcrisis. De verantwoordelijke wethouder wordt geciteerd: ‘Omdat er nog geen oplossing is voor de stikstofcrisis, kunnen we niet verder. In Den Haag moeten over de stikstof­crisis echt knopen worden doorgehakt. Wat mij betreft zo snel mogelijk, want nu ligt alles stil’.