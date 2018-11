Nóg een museum voor design voor Brabant?

Succes smaakt ­immer naar meer, zoveel is wel duidelijk. Nauwelijks bekomen van weer een bezoekers­record van de Dutch Design Week (DDW), deed het Brabants Dagblad vorige week verslag van de steun van de minister voor de vestiging van een Rijksmuseum voor Design in Eindhoven. In werkelijkheid rept minister Van Engelshoven helemaal niet over Eindhoven, maar heeft ze nog slechts de Raad voor Cultuur gevraagd advies uit te brengen over de mogelijkheid van zo’n Rijksmuseum in Brabant. Maar de goede verstaander begrijpt dat Eindhoven wel het hele jaar rond, de reuring van de Design Week wil. De stad en omgeving worden dan immers aantrekkelijker voor zowel toeristen als (nieuwe) bewoners en de ronkende ambitie om een hoofdrol te spelen in de internationale designwereld klinkt er, laten we zeggen, ... wat minder ronkend door.