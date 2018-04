Nooit naar de kerk, wel zo'n potsierlijke communiekoets

Veel sinter­klaas­co­mités hier hebben gelukkig geen zin in zwartepie­ten­dis­cus­sie

17 april Na alle gedoe vorig jaar in Dokkum is het lastig om een gemeente te vinden die de landelijke intocht van Sinterklaas wil organiseren. Als de oude heilige besluit om dit keer maar eens alleen te komen, dan gaat het vermoedelijk nog wel lukken. Maar de zwartepietendiscussie heeft een zodanig stadium van ideologische razernij bereikt dat het verstandig is heel ver uit de buurt te blijven.