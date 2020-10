Nu Brabant helemaal vol dozen staat, trapt provincie op de rem

opinie Minister, houd de kat niet langer aan het lijntje

15 september Het afgelopen weekend stond in het teken van de kat. De moordlustige kat die zeldzame vogeltjes massaal de dood in jaagt. De oplossing: katten binnenhouden of aan een lijntje buiten uitlaten. Een oplossing die compleet ingaat tegen het natuurlijk gedrag van de kat en die dus veel kattenleed met zich meebrengt.