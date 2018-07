Tilburg moet juist blij zijn met een partijloze wethouder, met of zonder hoofddoek

13 juli Bijna een maand zit ze nu op het pluche in Tilburg. ­Esmah Lahlah. 38 jaar is ze, dochter van een Nederlandse moeder en een Marokkaanse ­vader. Werkte als universitair ­docent. Ze loopt op hardloopschoenen of naaldhakken, gewéldige hakken. En ze draagt een hoofddoek.