Nu is zelfs in de Bommelerwaard de zondagsrust op drift

Voor geen 1000 euro bij de brandweer, laat staan vrijwillig

27 maart Een spannend muziekje. Kees van Rooij kijkt op een pieper en doet zijn ambtsketen af. Hij snelt het gemeentehuis in Veghel uit, maar gelukkig hoeft de burgemeester van Meierijstad maar de straat over te rennen. In de kazerne rukt hij zo’n stoere jas van de kapstok, grist een helm mee en klimt een brandweerauto in. Raampje omlaag, even vrolijk naar de camera lachen: ‘Mij is het niet gelukt, misschien jou wel.’