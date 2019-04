Nuland in de war over Dinzalun, een nieuw beeld

In Nuland is op een prominente plek iets kleurrijks neergezet dat, waarom weet niemand, Dinzalun heet en waarvan drie aspecten onomstreden zijn: het is groot, het is keramiek en de kleuren zijn blauw en geel. Hier eindigt ook meteen de eensgezindheid. De milderen onder de passanten, met name al wat oudere dames, vinden dat zo'n nieuw kunstwerk een kans moet krijgen. Maar veel Nulanders raken er niet in positieve zin door geïnspireerd: het lijken net darmen of een overblijfsel van carnaval dat aan de aandacht van de gemeentereiniging is ontsnapt.