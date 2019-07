Oefenen voor een rol als drugsdealer? Ja, tuurlijk joh

Ik hoop het eigenlijk van wél voor haar. Want daarmee zou ze nu voor de Belgische rechtbank haar gelijk kunnen halen. Toen Imanuelle afgelopen weekend op Tomorrowland werd gearresteerd met een forse hoeveelheid cocaïne, ketamine, mdma en cannabis was dát namelijk haar excuus. ‘Ze was zich aan het inleven voor een nieuwe rol als drugsdealer’, liet het management weten.



Ja, tuurlijk joh. En Frank Masmeijer was destijds gewoon aan het oefenen voor een nieuwe zaterdagavond- familiespelshow waarin de kijkers moesten raden welke drugshond als eerste de 400 kilo cocaïne uit een roestige Antwerpse zeecontainer wist te trekken.



Wat een quatsch. Als je dan zonodig wilt repeteren, prop dan voor de vorm een struikje verse munt, een envelopje poedersuiker en honderd Smintjes in je onderbroekje. Kun je daarmee op het festival óók nog eens je eigen verse thee trekken én je stinkt minimaal drie dagen niet uit je giechel. Win-win-win situatie.